Ataque russo de mísseis atinge catedral ucraniana do século 19, e Zelensky promete ‘retaliação’

Catedral da Transfiguração e outros 25 monumentos arquitetônicos localizado no centro histórico de Odessa foram danificados por mais um ataque feito pela Rússia na região

Reprodução/Twitter/@ZelenskyyUa Presidente ucraniano compartilhou fotos de monumentos e casas destruídos em Odessa



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu “retaliações” diante do ataque russo à cidade de Odessa, que matou duas pessoas e danificou a Catedral da Transfiguração e outros 25 monumentos arquitetônicos localizado no centro histórico de Odessa. O templo ortodoxo, que já havia sido restaurado em 2007, é considerado Patrimônio Mundial da Unesco e área em risco de destruição. Imagens e estátuas de santos precisaram ser regatadas dos escombros pelos socorristas. Segundo as autoridades ucranianas, o ataque com mísseis ocorreu nas primeiras horas deste domingo, 23. Além da catedral, seis residências foram atingidas pelo ataque, onde quatro crianças ficaram feridas e 14 das 22 pessoas atingidas precisaram ser internadas em hospitais. Em seu Twitter, Zelensky compartilhou imagens da destruição na cidade e repudiou os ataques russos: “Mísseis contra cidades pacíficas, contra prédios residenciais, uma catedral… Não pode haver desculpa para o mal russo. Como sempre, esse mal vai perder”.

“E definitivamente haverá uma retaliação aos terroristas russos por Odesa. Eles vão sentir essa retaliação. Todos aqueles que sofreram com este último ataque terrorista estão recebendo assistência. Sou grato a todos que estão ajudando as pessoas e a todos que estão com Odesa em seus pensamentos e emoções. Nós passaremos por isso. Nós vamos restaurar a paz. E para isso, devemos derrotar o mal russo”, escreveu o presidente ucraniano. O Centro de Imprensa Militar informou que, segundo dados do Ministério da Defesa, dez civis morreram e outros 43 ficaram feridos em ataques no sábado contra dez regiões da Ucrânia, nos quais as forças russas abriram fogo contra 133 assentamentos e 141 alvos de infraestrutura. As forças russas lançaram 19 mísseis de cinco tipos na noite passada: quatro Kalibr, cinco Onyx, três Kh-22, cinco Iskander-K e dois Iskander-M, dos quais a defesa aérea ucraniana conseguiu derrubar nove.

*Com informações da EFE