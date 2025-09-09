Ataque russo deixa pelo menos 24 mortos no leste da Ucrânia

Aposentados esperavam para receber o pagamento quando Moscou lançou uma bomba aérea guiada sobre o centro de Donetsk

Ministry of Internal Affairs of Ukraine / AFP 24 pessoas que aguardavam para receber o pagamento de suas aposentadorias morreram, nesta terça-feira (9), em Donetsk, no leste da Ucrânia



Pelo menos 24 pessoas que aguardavam para receber o pagamento de suas aposentadorias morreram, nesta terça-feira (9), em uma localidade na região de Donetsk, perto da frente de batalha, no leste da Ucrânia, segundo autoridades. “Os russos lançaram uma bomba aérea guiada sobre o centro da cidade enquanto civis formavam fila” para receber suas aposentadorias, escreveu o ministro do Interior, Igor Klimenko, no Telegram.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou um vídeo que mostra corpos espalhados pelo chão perto de uma caminhonete do serviço público dos correios, muito danificada.

Na Ucrânia, os correios distribuem o pagamento das aposentadorias para mais de dois milhões de pessoas, especialmente em áreas rurais próximas à frente de batalha, onde os serviços públicos e os bancos tiveram que suspender suas atividades.

A distribuição geralmente acontece em grupos na via pública. A passagem do carteiro, que não costuma ser diária, é muito aguardada pela população, segundo correspondentes da AFP.

Este “ataque selvagem russo” contra Yarova foi dirigido contra “civis comuns”, denunciou Zelensky nas redes sociais.

“O mundo não deve deixar sem uma resposta adequada este tipo de ataques russos. Os russos continuam destruindo vidas, enquanto evitam novas sanções severas”, acrescentou o chefe de Estado, que instou a comunidade internacional a tomar “medidas rígidas” contra a Rússia.

‘Puro terrorismo’

A pequena cidade de Yarova encontra-se a menos de 10 quilômetros da linha de frente com a Rússia. Cerca de 1.800 habitantes viviam na localidade antes da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. “Não se trata de uma ação militar, mas sim de puro terrorismo”, defendeu o governador regional, Vadim Filashkin, confirmando que o ataque ocorreu durante os pagamentos. Pelo menos 13 corpos, colocados em sacos mortuários pretos, foram levados para um necrotério na região de Donetsk, constataram jornalistas da AFP. Dentro do edifício, os familiares aflitos tentavam se consolar, enquanto outros deixavam o local chorando. Uma carteira ficou ferida durante o bombardeio e foi hospitalizada, disse à AFP Maksim Sutkovi, porta-voz do correio público Ukrpochta na região leste de Donetsk. Após o ataque, o procurador-geral anunciou a abertura de uma investigação por crimes de guerra.

A Rússia avança de forma constante há meses na região industrial de Donetsk, onde ocorrem os confrontos mais intensos contra as forças ucranianas. Segundo uma análise da AFP, as forças russas controlam atualmente cerca de 79% desta região, cuja anexação Moscou reivindicou em 2022. O comandante-chefe das forças ucranianas, Oleksandr Sirski, afirmou nesta semana que as tropas russas são três vezes mais numerosas que as ucranianas em algumas áreas da frente de batalha, chegando a um número seis vezes superior em outros pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou encontrar uma saída para a guerra nas últimas semanas, mas seus esforços obtiveram poucos resultados.

O episódio ocorre poucos dias após a Ucrânia sofrer o maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra, que deixou pelo menos cinco mortos e atingiu pela primeira vez a sede do governo em Kiev. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas e milhões foram forçadas a abandonar suas casas no conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

