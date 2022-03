Ataque russo no leste da Ucrânia deixa 21 mortos

Segundo o Ministério Público, ao menos 25 pessoas ficaram feridas na cidade de Merefa após bombardeio a uma escola e um centro cultural

Reprodução/Twitter/@nexta_tv Tropas russas atacam escolas e centros culturais em Merefa



Tropas russas atacaram nesta quinta-feira, 17, a cidade de Merefa, ao leste da Ucrânia. Segundo o Ministério Público regional, o bombardeio atingiu uma escola e um centro cultural. As informações iniciais dizem que ao menos 25 pessoas ficaram feridas, sendo que 10 estão em estado crítico, e 21 morreram. “Os militares russos começaram a disparar artilharia contra a cidade de Merefa, na região de Kharkiv, por volta das 03h30 desta quinta-feira”, informou o MP em sua conta no Facebook. O Ministério Público informou que a “limpeza dos escombros já começou”. A cidade de Merefa está localizada a aproximadamente 30 quilômetros a sudoeste de Kharkiv – segunda maior cidade da Ucrânia – e local que tem sido frequentemente atacado. O conflito entre Rússia e Ucrânia se intensificou nesta semana mesmo com os avanços nas negociações de cessar-fogo. Este já é o 22º dia de guerra.