Ataques aéreos israelenses matam 28 palestinos em Rafah

Bombardeiros ocorrem após Benjamin Netanyahu ordenar a retirada de civis

AFP Pelo menos 28 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza



Pelo menos 28 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, durante a madrugada de sábado, 10. Os ataques ocorreram horas depois do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter ordenado a retirada de centenas de milhares de pessoas da cidade antes de uma possível invasão terrestre. Rafah é considerada o último reduto do Hamas em Gaza, e Netanyahu afirmou que é impossível eliminar o grupo deixando quatro batalhões. A situação em Rafah tem gerado pânico generalizado entre os habitantes de Gaza. Mais da metade da população de 2,3 milhões de pessoas está em Rafah, que faz fronteira com o Egito. Muitos deles já foram desalojados repetidamente pelas ordens de retirada israelenses, que agora cobrem dois terços do território de Gaza. No entanto, não está claro para onde eles poderão fugir em seguida, já que o Egito não permite a entrada de palestinos, a não ser em casos excepcionais.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA