Israel ataca quatro quartéis do Hezbollah no Líbano

Militares israelenses afirmaram que ‘não foram registrados feridos’ e que o ataque é uma resposta contra bombardeios do grupo pró-Irã no país

AFP Vista aérea da vila de Khiam, no Líbano, alvo dos bombardeios de Israel nesta sexta-feira, 9, em meio às tensões com o Hamas e o Hezbollah



A força aérea de Israel atacou quatro quartéis militares do Hezbollah no sul do Líbano, em retaliação à uma onda de disparos de mais de 30 foguetes em várias partes do norte do país. Militares israelenses disseram em comunicado que “não foram registrados feridos e as Forças de Defesa de Israel estão respondendo com fogo contra a fonte do bombardeio”. “Durante a última hora, vários lançamentos de foguetes foram identificados em direção à região de Manara, Har Dov (Sheba Farms) e Malkia, no norte de Israel”, afirmaram. Uma posição militar em Maroun El Ras foi bombardeada, pois, de acordo com as forças israelenses, “os terroristas do hezbollah estavam operando”. Os militares atacaram outros pontos no sul do Líbano com artilharia e morteiros, em uma tentativa de afastar da fronteira norte a presença do grupo apoiado pelo Irã.

*Com informações da EFE