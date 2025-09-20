Ataques cibernéticos causam caos em aeroportos da Europa

Alvo da ação foi a Collins Aerospace, subsidiária da americana RTX Corp., responsável pelo software MUSE, usado no mundo todo para emissão de cartões de embarque

Thibaud MORITZ / AFP Ataque cibernético contra sistemas de embarque e check-in afeta a operação de importantes aeroportos da Europa



Um ataque cibernético contra sistemas de embarque e check-in afetou, neste sábado (20), a operação de importantes aeroportos da Europa, provocando atrasos e cancelamentos de voos. Entre os terminais impactados estão Heathrow, em Londres, além de Bruxelas e Berlim.

O alvo do ataque foi a Collins Aerospace, subsidiária da americana RTX Corp., responsável pelo software MUSE, usado em diversos aeroportos do mundo para autoatendimento, emissão de cartões de embarque e despacho de bagagens. A empresa confirmou a ocorrência e afirmou que o impacto foi “limitado”, atingindo apenas serviços eletrônicos, mas que procedimentos manuais foram acionados para reduzir os transtornos.

Situação nos aeroportos

Em Berlim, as autoridades confirmaram que conexões do sistema foram desligadas para proteger a operação, resultando em filas e espera maior no check-in. O Heathrow, o mais movimentado da Europa, classificou o problema como “falha técnica” em seu fornecedor e alertou os passageiros sobre possíveis atrasos.

No aeroporto de Bruxelas, o ataque ocorreu ainda na noite de sexta-feira (19). A queda dos sistemas automáticos obrigou funcionários a realizar todo o processo de forma manual, o que causou forte impacto na programação de voos. Segundo a Deutsche Welle, pelo menos 10 voos foram cancelados e outros 17 registraram atrasos superiores a uma hora.

Apesar da gravidade, nem todos os terminais foram atingidos. Em Frankfurt (Alemanha), Zurique (Suíça) e nos aeroportos da região de Paris (Roissy, Orly e Le Bourget), as operações seguiram normalmente.

Recomendações aos passageiros

As administrações dos aeroportos afetados orientaram os passageiros a checar previamente a situação de seus voos junto às companhias aéreas antes de se deslocarem aos terminais.

O incidente ocorre um dia depois de o aeroporto de São Petersburgo, na Rússia, ter informado que seu site havia sido alvo de hackers.