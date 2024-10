Brasil inicia nesta sexta repatriação de cidadãos no Líbano e primeiro avião chegará sábado

Denominada ‘Raízes de Cedro’, a operação contará com a colaboração de militares da área de saúde, que estarão presentes para oferecer suporte durante o processo; aeronave está prevista para chegar sábado

O governo do Brasil programou para esta sexta-feira (4) a primeira missão de repatriação de cidadãos brasileiros que se encontram no Líbano. A aeronave, que atualmente está em Lisboa, tem permissão para aterrissar em Beirute às 16h, horário local, o que corresponde a 10h no horário de Brasília. Após um período de aproximadamente quatro horas no país, o voo retornará a Lisboa e, em seguida, seguirá para São Paulo, com chegada prevista em Guarulhos no dia 5, às 8h. Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, enfatizou que a operação foi elaborada com base na experiência adquirida durante a repatriação de brasileiros em Gaza. Ele também mencionou que cerca de 20 mil brasileiros residem no Líbano e que a operação será ajustada de acordo com as necessidades dos repatriados. O Brigadeiro Damasceno, comandante da Aeronáutica, informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) tem capacidade para trazer até 500 pessoas semanalmente do Líbano, sendo que o primeiro voo deve transportar 220 passageiros.

Denominada “Raízes de Cedro”, a operação contará com a colaboração de militares da área de saúde, que estarão presentes para oferecer suporte durante o processo. Até o momento, cerca de 3 mil pessoas solicitaram assistência ao governo brasileiro para deixar o Líbano, um número que se assemelha ao registrado em 2006, durante o conflito entre Israel e Hezbollah. A complexidade da missão foi destacada, lembrando que, na repatriação anterior, foi necessário mobilizar aviões de companhias aéreas comerciais para atender à demanda. A situação atual exige um planejamento cuidadoso para garantir a segurança e o bem-estar dos brasileiros que buscam retornar ao país.

