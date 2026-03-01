Ataques no Irã: temores de guerra tomam o Oriente Médio após ação dos EUA e de Israel

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu punir os “assassinos” do líder supremo Ali Khamenei

Países ao redor do mundo expressaram temores de uma conflagração no Oriente Médio depois que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no sábado, e o Irã visou bases dos EUA na região em retaliação.

Guardas do Irã prometem punição ‘severa’

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu punir os “assassinos” do líder supremo Ali Khamenei, após sua morte ser confirmada pela televisão estatal. “A mão da vingança da nação iraniana para uma punição severa, decisiva e lamentável para os assassinos do Imã da Ummah não os deixará ir”, disseram os Guardas em um comunicado.

ONU condena escalada

O chefe das Nações Unidas, António Guterres, condenou os últimos acontecimentos. “Peço uma cessação imediata das hostilidades e a desescalada”, disse ele em um comunicado, acrescentando que os ataques de ambos os lados minaram a paz e a segurança internacionais. O chefe de direitos da ONU, Volker Turk, disse que novos ataques “resultariam apenas em morte, destruição e miséria humana”.

UE condena o Irã

A chefe da UE, Ursula von der Leyen, condenou os “ataques injustificáveis” do Irã aos Emirados Árabes Unidos. “Esses ataques constituem uma violação flagrante da soberania dos EAU e uma clara quebra do direito internacional”, escreveu a Presidente da Comissão Europeia no X. A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, anunciou uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da UE para domingo.

Rússia: ‘Catástrofe’ nuclear

A Rússia condenou os ataques dos EUA e de Israel ao Irã, alertando que eles estavam “trazendo a região à beira de uma catástrofe humanitária, econômica e — isso não pode ser descartado — radiológica”.

Órgão de vigilância nuclear da ONU: ‘monitorando’

A agência nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em um comunicado pedindo contenção, acrescentou que, até agora, não havia “nenhuma evidência de qualquer impacto radiológico”.

China: ‘Interrupção imediata’

A China instou “uma interrupção imediata das ações militares”, com o ministério das Relações Exteriores de Pequim insistindo que “a soberania nacional, segurança e integridade territorial do Irã devem ser respeitadas”.

Catar: ‘Direito de responder’

O Catar, que abriga uma base militar dos EUA, condenou um ataque de mísseis iraniano em seu território e alertou que “reserva seu pleno direito de responder a este ataque”.

Austrália: Khamenei não será pranteado

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que o líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, “não será pranteado” após a mídia estatal iraniana confirmar sua morte.

Noruega: Israel quebrou o direito internacional

O ministro das Relações Exteriores da Noruega disse que os ataques de Israel ao Irã quebraram o direito internacional, observando que “um ataque preventivo exigiria a existência de uma ameaça iminente”.

África do Sul: Israel e EUA quebraram o direito internacional

Os ataques dos EUA e de Israel ao Irã violaram o direito internacional, disse o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. “A autodefesa antecipada não é permitida sob o direito internacional e a autodefesa não pode ser baseada em suposição ou antecipação”, disse ele em um comunicado, pedindo “contenção máxima”.

Índia: ‘Diálogo e diplomacia’

O ministério das Relações Exteriores da Índia insistiu que “o diálogo e a diplomacia devem ser perseguidos” enquanto a “soberania e integridade territorial de todos os estados devem ser respeitadas”.

Reino Unido, França e Alemanha criticam o Irã

Grã-Bretanha, França e Alemanha condenaram conjuntamente os ataques de retaliação do Irã, cada um dizendo que não participou da operação EUA-Israel. Londres expressou temores de que a situação pudesse escalar “para um conflito regional mais amplo”. O presidente francês, Emmanuel Macron, pedindo a interrupção da “perigosa” escalada, convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU.

Líbano: Não será arrastado para a guerra

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, prometeu que seu país não seria arrastado para a guerra, depois que Israel anunciou que estava realizando ataques visando o aliado do Irã, o Hezbollah, no sul do Líbano, em meio à operação contra o Irã.

Filho do Xá: ‘Vitória final’ próxima

Reza Pahlavi, filho do último xá do Irã e um dos principais críticos de Teerã, afirmou que a “vitória final” estava próxima após os ataques. “Juntos podemos retomar e reconstruir o Irã”, disse Pahlavi — que vive no exílio nos EUA.

Egito: ‘Riscos graves’

O ministério das Relações Exteriores do Egito disse que “condena fortemente o ataque do Irã à unidade e integridade territorial de estados árabes irmãos”, alertando para os “graves riscos que isso representa para a segurança e estabilidade dos estados árabes”.

Turquia condena ambos os lados

“Estamos profundamente perturbados com os ataques dos EUA-Israel ao nosso vizinho Irã”, disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em um discurso televisionado. Ele também denunciou os ataques de drones e mísseis do Irã contra o Golfo como “inaceitáveis, independentemente do motivo”. “Para evitar que nossa região sofra ainda mais, todos os atores, especialmente o mundo islâmico, devem agir”, acrescentou.

Jordânia: Se defenderá

O governo da Jordânia pediu a desescalada enquanto alertava que defenderia os interesses do reino “com todas as suas forças”. Um porta-voz do governo disse que o país não fazia parte do conflito.

Hamas: ‘Agressão’ EUA-Israel

O grupo militante palestino e aliado do Irã, Hamas, condenou a “agressão” dos EUA e de Israel contra Teerã, chamando-a de “um assalto direto a toda a região”.

Autoridade Palestina: condena o Irã

A Autoridade Palestina (AP), sediada em Ramallah, “condenou fortemente” os ataques do Irã a países árabes, incluindo várias nações do Golfo. Rejeitou “qualquer infração à sua soberania ou agressão contra eles por qualquer parte”, sem mencionar os ataques anteriores dos EUA-Israel ao Irã.

Ucrânia: Derrubar ‘regime terrorista’

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky argumentou que os ataques ao Irã criaram uma oportunidade para o povo iraniano derrubar o “regime terrorista” em Teerã.

Cruz Vermelha: ‘Reação em cadeia perigosa’

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, alertou que a “escalada militar no Oriente Médio está acendendo uma reação em cadeia perigosa em toda a região, com consequências potencialmente devastadoras para os civis”.

União Africana: Estabilidade em risco

A União Africana pediu “contenção, desescalada urgente e diálogo sustentado” após os ataques, alertando que o conflito pode arriscar prejudicar as pessoas no continente.

Nova Zelândia: novas negociações necessárias

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, pediu “a retomada das negociações” e o respeito ao direito internacional para acabar com a crise, instando “a liderança iraniana a buscar uma solução negociada”.

