Israel anuncia novos ataques ao Irã; explosões são ouvidas em Teerã

Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 do sábado em Brasília)

AFP Uma coluna de fumaça se eleva após o relato de uma explosão em Teerã em 28 de fevereiro de 2026. O Irã disse em 28 de fevereiro que irá "responder decisivamente" depois que Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o país, apesar das conversas em andamento sobre o programa nuclear de Teerã



O Exército israelense afirmou que lançou uma série de ataques na madrugada deste domingo (1º, data local) contra instalações iranianas de mísseis balísticos e defesa aérea, enquanto explosões eram ouvidas em Teerã.

As forças israelenses iniciaram “uma nova série de ataques contra o arsenal de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea do regime terrorista iraniano”, segundo um comunicado militar.

Além disso, fortes explosões, cuja origem não está clara por ora, ressoaram durante a madrugada em Teerã, constatou um jornalista da AFP presente no local.

Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 do sábado em Brasília), enquanto era possível ouvir ruídos similares ao de aviões sobrevoando a região.

Khamenei está morto

A mídia estatal do Irã confirmou na noite deste sábado (horário de Brasília) a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o país. A informação já havia sido divulgada por militares israelenses e pelo presidente Donald Trump.

Trump disse já ter “uma ótima ideia” sobre quem será a próxima liderança do Irã. Em entrevista por telefone à emissora norte-americana ABC News, o republicano declarou que muitos líderes iranianos foram mortos na ação feita em conjunto com Israel.

Ataques

A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada deste sábado. Tel-aviv classificou os ataques como preventivos.

Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.

Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país, deveriam se retirar dos locais.

*com informações da AFP