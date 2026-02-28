Israel anuncia novos ataques ao Irã; explosões são ouvidas em Teerã
Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 do sábado em Brasília)
O Exército israelense afirmou que lançou uma série de ataques na madrugada deste domingo (1º, data local) contra instalações iranianas de mísseis balísticos e defesa aérea, enquanto explosões eram ouvidas em Teerã.
As forças israelenses iniciaram “uma nova série de ataques contra o arsenal de mísseis balísticos e os sistemas de defesa aérea do regime terrorista iraniano”, segundo um comunicado militar.
Além disso, fortes explosões, cuja origem não está clara por ora, ressoaram durante a madrugada em Teerã, constatou um jornalista da AFP presente no local.
Pelo menos três explosões sacudiram a capital iraniana por volta das 4h locais (21h30 do sábado em Brasília), enquanto era possível ouvir ruídos similares ao de aviões sobrevoando a região.
Khamenei está morto
A mídia estatal do Irã confirmou na noite deste sábado (horário de Brasília) a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o país. A informação já havia sido divulgada por militares israelenses e pelo presidente Donald Trump.
Trump disse já ter “uma ótima ideia” sobre quem será a próxima liderança do Irã. Em entrevista por telefone à emissora norte-americana ABC News, o republicano declarou que muitos líderes iranianos foram mortos na ação feita em conjunto com Israel.
Ataques
A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada deste sábado. Tel-aviv classificou os ataques como preventivos.
Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.
Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.
Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país, deveriam se retirar dos locais.
*com informações da AFP
