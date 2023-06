Atirador abre fogo em festival de música eletrônica nos EUA e deixa dois mortos e cinco feridos

De acordo com autoridades, suspeito atirou na multidão ‘aleatoriamente’ enquanto fugia da polícia

Um atirador abriu fogo, neste fim de semana, nas proximidades de um anfiteatro, onde acontecia o festival de música eletrônica Beyond Wonderland, em Washington, nos Estados Unidos, e deixou duas pessoas mortas e ao menos cinco feridos. Nas redes sociais, o gabinete do xerife do condado de Grant informou que o suspeito foi detido. A nota acrescenta que as informações sobre as vítimas “não estarão disponíveis até que a investigação no local seja concluída e as famílias das vítimas tenham sido notificadas”. De acordo com o porta-voz do gabinete do xerife de Grant, Kyle Foreman, o suspeito atirou “aleatoriamente” na multidão enquanto fugia e acabou sendo preso. O Beyond Wonderland é um festival de música eletrônica organizado pela Insomniac Events, que acontece durante um ou dois dias em várias cidades da costa oeste dos Estados Unidos, incluindo Seattle, San Bernardino e Mountain View. Neste domingo, a organização informou que decidiu cancelar seu segundo dia de programação. “Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos às autoridades locais e funcionários que agiram rapidamente para lidar com a situação. Nossos mais profundos pensamentos e condolências vão para a família, amigos e todos os afetados por este trágico evento”, declararam os organizadores na conta de Twitter do festival.

*Com informações da EFE.