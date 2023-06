Janaina Paschoal defende Bolsonaro às vésperas de julgamento: ‘Salvou a democracia’

Ex-deputada afirmou que ex-presidente resistiu à pressão de seu entorno e que não tentou dar um golpe de Estado mesmo após pedido de aliados

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político



A ex-deputada estadual, Janaina Paschoal, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado, 17. Nesta semana, o parlamentar enfrenta julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode Bolsonaro inelegível. Janaina afirmou que o político “salvou a democracia, ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno”. Em publicação nas redes sociais, ele ainda refutou que o ex-presidente tenha tentado dar um golpe de Estado. “Se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a Democracia, ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno. Ele, inclusive, deixou o cargo antes de seu mandato terminar. Não digo isso como forma de defesa, mas como conclusão lógica do material recentemente exposto. Muitos foram os diálogos em que interlocutores imploravam para Bolsonaro dar um golpe e ele não deu, nem tentou”, escreveu.

De autoria do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), a ação em julgamento analisa a conduta do ex-chefe do executivo em reunião com embaixadores, realizada em julho do ano passado, na qual ele criticou as urnas eletrônicas. Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. Em parecer assinado em abril pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente, entendendo que o discurso de Bolsonaro aos embaixadores atacou as instituições eleitorais, com abuso de poder político e desvio de finalidade, além de uso indevido dos meios de comunicação, já que a reunião foi transmitida pelos canais oficiais do governo.