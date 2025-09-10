Ativista de direita Charlie Kirk morre após ataque a tiros, diz Trump

O jovem fazia palestra na Utah Valley University, no oeste do país, quando foi atingido; suspeito está detido e FBI investiga

O jovem influenciador de direita Charlie Kirk, baleado nesta quarta-feira (10) em um evento público em uma universidade dos Estados Unidos, morreu, segundo o presidente Donald Trump. Ele estava na Utah Valley University, no oeste do país, quando ocorreu o incidente, informaram CNN e Fox News.

“O grande e até lendário Charlie Kirk está morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, principalmente por mim, e agora não está mais entre nós”, afirmou Trump em publicação na Truth Social. “Melania e minhas condolências vão para sua linda esposa Erika e sua família. Charlie, nós amamos você!”, adicionou.

Um vídeo do local dos fatos mostra Kirk falando sob uma tenda em frente a milhares de pessoas, quando se ouve o som de um único disparo. Kirk cai em sua cadeira e gritos de pânico são ouvidos entre o público.

Christine Nelson, da polícia da Utah Valley University, confirmou apenas que “houve disparos” e pediu “às pessoas que permaneçam em suas casas”. Um alerta enviado aos estudantes informou que uma pessoa havia sido detida. “Foi dado um único tiro no campus contra um orador visitante. A polícia está investigando; o suspeito está detido”, dizia o alerta, segundo o meio local Deseret News.

O ex-congressista de Utah Jason Chaffetz, que estava presente no evento, disse à Fox News que o disparo ocorreu durante uma sessão de perguntas e respostas. “A primeira pergunta foi sobre religião. Ele falou por cerca de 15, 20 minutos. A segunda pergunta, curiosamente, foi sobre atiradores transgêneros, atiradores em massa, e no meio disso, ouviu-se o disparo”, declarou Chaffetz à emissora, ainda abalado.

Com apenas 31 anos, Kirk tinha uma enorme influência na política dos Estados Unidos e contribuiu para o aumento do apoio a Trump entre os eleitores mais jovens, um dos fatores-chave no retorno do republicano à Casa Branca.

