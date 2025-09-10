Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump reconhece que ‘Rússia está violando o espaço aéreo da Polônia’

Trump reconhece que ‘Rússia está violando o espaço aéreo da Polônia’

Presidente americano alertou no fim de semana que estava disposto a impor mais sanções a Moscou pela guerra na Ucrânia, após expressar uma frustração crescente com o presidente russo, Vladimir Putin

  • Por Jovem Pan
  • 10/09/2025 14h58
  • BlueSky
EFE/EPA/JIM LO SCALZO / PISCINA Donald Trump A Polônia disse que seu espaço aéreo foi violado 19 vezes por drones russos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quarta-feira (10) que drones russos estavam “violando” o espaço aéreo da Polônia, membro da Otan, em uma publicação nas redes sociais. “O que há com a Rússia violando o espaço aéreo da Polônia com drones? Lá vamos nós!”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. A Casa Branca anunciou que ele falará em breve com seu homólogo polonês, Karol Nawrocki. Trump alertou no fim de semana que estava disposto a impor mais sanções a Moscou por sua guerra na Ucrânia, após expressar uma frustração crescente com o presidente russo, Vladimir Putin. Mas o líder republicano evitou diversas vezes criticar diretamente Putin, a quem recebeu para uma cúpula no Alasca em agosto.

“O presidente Trump e a Casa Branca estão acompanhando os relatórios vindos da Polônia, e há planos para que o presidente Trump fale hoje com o presidente Nawrocki”, disse à AFP um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato. A Polônia disse que seu espaço aéreo foi violado 19 vezes por drones russos e que pelo menos três drones foram derrubados durante a noite depois que Varsóvia e seus aliados da Otan ordenaram a decolagem de aviões de combate.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que seu país havia reunido outros membros da Otan para conversações urgentes e alertou que a situação estava se aproximando de um “conflito aberto”. A União Europeia alertou que a Rússia estava tentando “testar a unidade” dos aliados ocidentais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O Ministério da Defesa da Rússia negou ter agredido a Polônia e o Ministério das Relações Exteriores acusou Varsóvia de disseminar “mitos” para escalar a guerra na Ucrânia, que começou em 2022 com a invasão em grande escala de Moscou.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Reino Unido lança pesquisa para detectar Alzheimer de maneira precoce
Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump
O que diz o artigo 4 da Otan, acionado pela Polônia após drones russos violarem espaço aéreo
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >