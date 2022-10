Ativistas jogam sopa de tomate em obra de Van Gogh em Londres: ‘Por que protegemos essas pinturas?’

Mulheres fazem parte do ‘Just stop Oil’, grupo que realiza uma série de protestos na capital britânica contra as mudanças climáticas

Reprodução/Instagram/@just.stopoil Ativistas protestam em Londres contra as mudanças climáticas



Duas ativistas do grupo ‘Just stop Oil’ jogaram sopa de tomate no quadro Sunflowers, de Van Gogh, que fica na National Gallery em Londres. O ato faz parte de uma série de protestos realizados na capital britânica pelo grupo contra as mudanças climáticas. De acordo com o jornal The Guardian, as duas mulheres entraram na sala onde a obra esta exposta e lançaram a sopa contra o quadro que está protegido por um vidro. A polícia local agiu rápido e as manifestantes foram detidas por crime de danos. A galeria ainda não se manifestou sobre o ocorrido, porém, o grupo Just stop Oil, fez uma publicação em sua conta oficial no Instagram comemorando a conquista e deixando o seguinte questionamento: “Arte vale mais que a vida? Mais que a comida? Mais que a justiça?”. Eles também fizeram uma crítica ao governo e suas ações contra as mudanças climáticas. “A criatividade e o brilho humanos estão em exibição nesta galeria, mas nossa herança está sendo destruída pelo fracasso de nosso governo em agir sobre a crise climática e do custo de vida”, escreveram. “Por que estamos protegendo essas pinturas quando não estamos protegendo as milhões de vidas que serão perdidas devido ao clima e ao colapso social?”, acrescentaram. “Este é o momento de se unir e resistir. Não estamos preparados para assistir enquanto o governo planeja que incontáveis ​​milhões morram e destrua tudo o que amamos”, pontuou o grupo falando sobre a importância do protesto realizado. “De que serve a arte quando enfrentamos o colapso da sociedade civil? O establishment da arte, os artistas e o público amante da arte precisam se unir à Resistência Civil se quiserem viver em um mundo onde os humanos estão por perto para apreciar a arte”, concluiu.