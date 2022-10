‘A Fazenda 14’: Áudio de Adriane Galisteu vaza, Vini Buttel ouve e espalha informações

Peão ouviu a apresentadora conversando com a produção quando estava no deque de eliminação

Uma falha técnica em “A Fazenda 14” fez com que um áudio de Adriane Galisteu vazasse e Vini Buttel, que estava no deque de eliminação, ouviu e espalhou para o seu grupo na casa. Ofegante, o ex-De Férias com o Ex contou para os peões na sede que uma discussão envolvendo Lucas Santos e Shayan Haghbin estaria preocupando a produção do reality. “Saiu a Adriane falando: ‘Não, mas a gente tem que ver como vai ser com o Leo Dias colocando esses tópicos. Aí ela deu: ‘Lucas ameaça de morte Shay’”, fofocou Vini. “Ah, me poupe”, disparou o ator. Pétala Barreiros perguntou o que o Lucas falou para Shay e foi cortada por Deolane Bezerra: “É coisa de reality”. “A Adriane falou em um tom meio…”, acrescentou Vini sem concluir a frase. Durante uma discussão, o ex-Casamento às Cegas se sentiu ameaçado por Lucas, que comentou que possuía porte de arma. “Você vai ver lá fora, [vai] tomar uma surra bem dada. Eu não posso porque eu ando com uns negocinhos diferentes”, declarou o ator. “Você tem arma, é isso?”, questionou Shay. “Eu sou atirador esportivo”, respondeu o peão. “Ameaça isso?”, perguntou o iraniano. “Se a carapuça serviu, enfia no c* a ameaça”, esbravejou Lucas. Após a discussão, Shay foi ao closet e falou para a produção do programa que se sentiu ameaçado pelo ex-Carrossel.