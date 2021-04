Atriz recebe R$ 168 milhões por dano cerebral após comer pretzel nos EUA

Chantel Giacalone, conhecida pela participação no filme ‘Efeito Borboleta 3’, foi vítima de um choque anafilático que fez com que ela perdesse a fala e os movimentos do corpo

Reprodução Nettles Morris Law Firm O fato da empresa de ambulâncias MedicWest não ter aplicado adrenalina em Chantel fez com que sua crise alérgica tivesse desdobramentos críticos



Quatro anos após participar do filme “O Efeito Borboleta 3”, Chantel Giacalone comeu um pretzel de manteiga de amendoim em Las Vegas que lhe causou um choque anafilático e, na sequência, uma grave lesão cerebral por falta de oxigenação. Desde esse episódio, que aconteceu em 2013, a atriz perdeu a fala e os movimentos do corpo e só consegue se comunicar com outras pessoas através do movimento dos olhos. A família de Chantel alega que parte do problema foi causado por uma negligência da empresa de ambulâncias MedicWest, que ao prestar socorro não tinha adrenalina intravenosa para aplicar em Chantal, na época com apenas 27 anos.

Como o porte desse medicamento é exigido pela entidade de saúde local, a justiça determinou que a MedicWest pague uma indenização de US$ 29,5 milhões, cerca de R$ 168 milhões, à atriz. “Pelo menos minha filha vai ser cuidada. Estou feliz com isso. Mas não estou feliz com toda a angústia que passamos nos últimos oito anos”, lamentou o pai de Chantal, Jack Giacalone, em entrevista ao jornal local Las Vegas Review-Journal. A atriz precisa receber os cuidados dos pais 24 horas por dia e está vivendo na sala de jantar do casal, onde é alimentada por um tubo. Jack afirmou que parte do dinheiro da indenização será investido em uma casa que atenda melhor as necessidades de sua filha, agora tetraplégica, cuja expectativa de vida é de mais vinte anos.