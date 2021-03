Ludmilla perde processo contra Val Marchiori e desabafa: ‘Racismo não é liberdade de expressão’

Empresária comparou o cabelo da cantora a uma esponja de aço e, para a Justiça, a funkeira ‘está sujeita à elogios e opiniões contrárias’ ao aceitar desfilar no carnaval

Reprodução/Instagram/ludmilla/valmarchiori/26.03.2021 Ludmilla perdeu o processo que moveu contra Val Marchiori por racismo



A empresária Val Marchiori venceu na Justiça uma ação movida pela cantora Ludmilla, que acusou a socialite de racismo após um comentário sobre seu cabelo feito durante o carnaval de 2016. Segundo consta no processo no qual a Jovem Pan teve acesso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o comentário de Val, que comparou o cabelo da arista a uma esponja de aço, foi direcionado ao “aplique” ou “peruca” que Ludmilla estava usando no dia do desfile. Na decisão da Justiça, foi explicado que “apesar de seu caráter ácido”, a cantora é uma figura pública e, ao aceitar participar do desfile, transmitido no Brasil e no mundo, “está sujeita à elogios e opiniões contrárias à fantasia utilizada”. A conclusão foi que Val fez uso da sua “liberdade de expressão”. No Instagram, a empresária celebrou: “Justiça seja feita”.

Ludmilla, que havia pedido no processo uma indenização de R$ 30 mil, fez um desabafo nas redes sociais lamentando a decisão: “Racismo não é liberdade de expressão. ‘Sofreu racismo? Fácil. Vai lá e denuncia’, ‘Lugar de racista é na cadeia’, ‘Vocês reclamam demais, é só ir para a Justiça’. Vocês percebem agora que não é fácil como parece? Essa não é a primeira, segunda ou terceira denúncia que eu faço. Eu também não sou a primeira a passar por isso e, infelizmente, não sou a única. Eu não me faço de vítima não. Eu sou! Está provado. Mas a estrutura desse país é tão racista, que eles têm a audácia de recorrer e ainda por cima comemorar vitória no Instagram. Mas quer saber? Eu não vou parar. E não é só por mim não! Uma hora as coisas vão ter que mudar e no que eu puder usar a minha visibilidade pra ajudar nessa mudança, eu juro pra vocês que eu vou”.

RACISMO NÃO É LIBERDADE DE EXPRESSÃO — Ludmilla ⚽️ (@Ludmilla) March 26, 2021

