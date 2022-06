Audiência que pede investigação de presidente do Peru é interrompida por stripper brasileiro; assista

O vídeo apareceu na transmissão enquanto o procurador Samuel Rojas apontava os motivos pelos quais o mandatário peruano deveria ser investigado

Reprodução/Redes sociais O stripper brasileiro Ricardo Milo apareceu em uma audiência virtual no Peru



Uma audiência virtual que pedia a investigação por corrupção de Pedro Castillo, presidente do Peru, foi interrompida por um motivo inusitado. Na última quarta-feira, 15, a sessão foi paralisada após o stripper brasileiro Ricardo Milos “invadir” a transmissão seminu e dançar enquanto o procurador Samuel Rojas apontava os motivos pelos quais o mandatário peruano deveria ser investigado – a reunião estava sendo exibida nas redes sociais do judiciário peruano. “Estão nos mostrando imagens muito sugestivas”, comentou Rojas, antes do vídeo ser derrubado.

O vídeo do stripper foi exibido através da conta de Espinoza Ramos, advogado de Pedro Castillo, que pede para a investigação não ser iniciada. Apesar disso, o representante do presidente nega ter colocado as imagens no ar e alega que o sistema foi invadido por hackers. Rapidamente, as imagens da audiência viralizaram e provocaram vários comentários divertidos dos peruanos nas redes sociais. Pedro Castillo, vale lembrar, pode ser investigado por participação em um esquema de corrupção, que envolveria seu ex-ministro de Transportes e Comunicações, Juan Silva – o aliado do presidente, atualmente, é considerado um foragido da justiça.