Áudio da Estação Espacial Internacional vazado da Nasa causa alvoroço nas redes sociais

Durante a transmissão, os astronautas e a equipe terrestre lidavam com um ‘comandante’ que aparentemente sofria de doença da descompressão, mas era uma simulação de emergência

NASA/Roscosmos SpaceX esclareceu que o áudio era de um teste na Califórnia e que os astronautas estavam em seu período de sono durante a transmissão



Na noite de quarta-feira (12), um áudio vazado da Nasa causou alvoroço nas redes sociais ao mostrar uma situação de emergência na Estação Espacial Internacional (ISS). No entanto, a agência espacial esclareceu que se tratava apenas de uma simulação médica em andamento. Durante a transmissão, os astronautas e a equipe terrestre lidavam com um “comandante” que aparentemente sofria de doença da descompressão. O especialista de voo da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, orientava as ações para tratar o suposto problema de saúde. Apesar da preocupação dos espectadores, a Nasa garantiu que se tratava apenas de um exercício de simulação e que todos os membros da tripulação estavam seguros. A cirurgiã de voo mencionou a gravidade da situação, mas ressaltou que era parte do treinamento.

A SpaceX esclareceu que o áudio era de um teste na Califórnia e que os astronautas estavam em seu período de sono durante a transmissão. A agência reiterou que não havia nenhuma emergência real e que a caminhada espacial programada para o dia seguinte ocorreria conforme o planejado.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA