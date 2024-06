Na Suíça, Lula se pronuncia sobre indiciamento de ministro das Comunicações

Presidente afirmou que Juscelino tem o direito de provar sua inocência diante das acusações e destacou que o indiciamento não significa culpa, mas sim uma acusação que precisa ser provada

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula pretende conversar com o ministro para tomar uma decisão sobre o assunto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou sobre o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela Polícia Federal. Lula afirmou que Juscelino tem o direito de provar sua inocência diante das acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em declaração feita em Genebra, na Suíça, onde participava de um encontro da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Lula destacou que o indiciamento não significa culpa, mas sim uma acusação que precisa ser provada. Ele pretende conversar com o ministro para tomar uma decisão sobre o assunto. A Polícia Federal imputa crimes a Juscelino Filho em um caso relacionado a possíveis desvios de verbas públicas na estatal Codevasf, revelado pelo Estadão em janeiro de 2023. Nos bastidores, Lula demonstrou desconforto com a situação, mas ressaltou que a decisão sobre o destino de Juscelino depende do partido União Brasil, que indicou o ministro.

O senador Jacques Wagner, líder do governo, afirmou que Lula será informado de tudo e tomará uma decisão, mas ressaltou a importância de ouvir o União Brasil antes de qualquer medida. O partido, por sua vez, manifestou total apoio a Juscelino Filho, considerando a apuração da PF como parcial e confiando na Justiça para julgar o caso. Nos bastidores, o ministro conta com o respaldo de importantes figuras do partido, como Antonio Rueda e Elmar Nascimento.

