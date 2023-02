Austrália descarta monarquia britânica e cede espaço para os indígenas em suas cédulas

Desde a morte da rainha Elizabeth II, país havia informado que não iria estampar a imagem do rei Charles III em suas notas de A$ 5

REUTERS A nova nota de $ 5 da Austrália não exibirá o rei Charles III



A Austrália descartou a monarquia britânica e deu espaço para a história e cultura indígena em sua cédula de A$ 5, informou o banco central do país nesta quinta-feira, 2. A mudança no design segue consulta ao governo federal, que apoia a mudança, informou o Reserve Bank of Australia em comunicado, acrescentando que o outro lado da nota continuará apresentando o Parlamento. O Banco da Reserva informou que vai consultar grupos indígenas para projetar a nota de 5 dólares australianos. Levará alguns anos para projetar e imprimir a nova cédula. Até lá, a nota atual continuará a ser emitida. As cédulas têm o rosto de Elizabeth II, e, após sua morta, deveria ser substituída pelo atual monarca, o Rei Charles III. Contudo, desde a morte da rainha, em 8 setembro de 2022, a Austrália disse que a imagem do rei não seria utilizada nas notas de A$ 5. As autoridades disseram que a decisão de incluir a imagem da rainha na nota de US$ 5 foi sobre sua personalidade em oposição ao seu status de monarca. A morte de Elizabeth II no ano passado reacendeu os debates na Austrália sobre seu futuro como monarquia constitucional. Os eleitores escolheram por pouco manter o monarca britânico como chefe de estado em um referendo de 1999. O rei Charles III, que se tornou monarca britânico após a morte de sua mãe, é o chefe de estado na Austrália, Nova Zelândia e 12 outros reinos da Commonwealth fora do Reino Unido, embora o papel seja em grande parte cerimonial.

*Com informações da Reuters