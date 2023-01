Coroação de Charles III terá duração de três dias, apresentação de concerto e comida compartilhada; confira os detalhes

Evento vai começar no sábado, 6 de maio, e terminará na segunda-feira, dia 8; cerimônia será realizada na Abadia de Westminster e no Palácio de Buckingham

DANIEL LEAL / AFP Charles III e Camila, novo rei e rainha consorte do Reino Unido



O Palácio de Buckingham anunciou os detalhes da coroação do rei Charles III e da rainha consorte, Camila Parker, marcado para o dia 6 e maio deste ano. Eles assumiram o trono britânico no dia 8 de setembro de 2022, após a morte da rainha Elizabeth II, que ficou 70 anos no poder e foi a monarca que mais tempo ficou no cargo. O evento, que vai ser realizado na Abadia de Westminster, terá duração de três dias, sendo encerrado em 8 de maio, será conduzido pelo Arcebispo de Canterbury e “refletirá o papel do Monarca hoje e olhará para o futuro, ao mesmo tempo em que está enraizado em tradições e esplendor de longa data”, segundo o comunicado do Palácio de Buckingham. Tudo isso acontecerá no dia sábado, 6 de maio. Já no domingo, 7 de maior, um concerto especial da coroação será encenado e transmitido ao vivo no Castelo de Windsor pela BBC e BBC Studios, com vários milhares de pares de ingressos a serem disponibilizados por votação pública. Neste dia ainda vai acontecer um grande Almoço da Coroação, no qual vizinhos e comunidades são convidados a compartilhar comida e diversão juntos. A ação acontecerá em todo país. Na segunda-feira, 8 de maio de 2023, o público será convidado a participar do The Big Help Out, que incentivará as pessoas a tentar o voluntariado e a participar do trabalho que está sendo realizado para apoiar suas áreas locais. Confira a programação divulgada pelo Palácio de Buckingham:

Sábado, 6 de maio de 2023

O serviço de coroação na Abadia de Westminster

O serviço de coroação acontecerá na manhã de sábado, 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster. A coroação é um serviço religioso solene, bem como uma ocasião para celebração e pompa. Charles III e Camila chegarão à Abadia de Westminster em procissão do Palácio de Buckingham, conhecida como ‘A Procissão do Rei’. Após o serviço, Suas Majestades retornarão ao palácio em uma procissão cerimonial maior, conhecida como ‘A Procissão da Coroação’. Suas Majestades serão acompanhadas nesta procissão por outros Membros da Família Real. No Palácio de Buckingham, o Rei e a Rainha Consorte, acompanhados por Membros da Família Real, aparecerão na varanda para encerrar os eventos cerimoniais do dia.

Domingo, 7 de maio de 2023

O Concerto da Coroação no Castelo de Windsor

Um concerto especial da coroação acontecerá no Castelo de Windsor. Produzido, encenado e transmitido ao vivo pela BBC e BBC Studios, o Concerto da Coroação reunirá ícones da música global e estrelas contemporâneas em comemoração à ocasião histórica. Com a presença de uma audiência pública, incluindo voluntários das muitas afiliações de caridade do Rei e da Rainha Consorte, o concerto terá uma orquestra de classe mundial tocando interpretações de favoritos musicais liderados por alguns dos maiores artistas do mundo, ao lado de artistas do mundo da dança. As apresentações serão apoiadas por encenação e efeitos localizados no gramado leste do castelo e também contarão com uma seleção de sequências de palavras faladas entregues por estrelas do palco e da tela. Por meio de uma votação nacional realizada pela BBC, vários milhares de membros do público serão selecionados para receber um par de ingressos gratuitos para o Concerto da Coroação no Castelo de Windsor.

Juntamente com as estrelas do show, o show também terá uma aparição exclusiva do The Coronation Choir. Este grupo diversificado será criado a partir dos coros comunitários mais entusiasmados do país e cantores amadores de todo o Reino Unido, como coros de refugiados, coros do NHS, grupos de canto LGBTQ+ e coros de surdos. Um novo documentário explorando a formação do The Coronation Choir contará as histórias das pessoas que representam as muitas faces e vozes do país. O Coronation Choir aparecerá ao lado do The Virtual Choir, composto por cantores de toda a Commonwealth, para uma apresentação especial na noite. A peça central do Concerto da Coroação, ‘Iluminando a Nação’, fará com que o país se una em comemoração à medida que locais icônicos em todo o Reino Unido são iluminados usando projeções, lasers, exibições de drones e iluminações.

O Grande Almoço da Coroação

Vizinhos e comunidades em todo o Reino Unido estão convidados a compartilhar comida e diversão juntos no Coronation Big Lunches, em um ato nacional de celebração e amizade. De uma xícara de chá com um vizinho a uma festa de rua, o Grande Almoço da Coroação traz as comemorações para o seu bairro e é uma ótima maneira de conhecer um pouco melhor a sua comunidade. O Grande Almoço da Coroação será supervisionado e organizado pela equipe do Grande Almoço no Eden Project. O Big Lunch é uma ideia do Eden Project, possibilitada pela The National Lottery, que reúne milhões de pessoas anualmente para estimular o espírito comunitário, reduzir a solidão e apoiar instituições de caridade e boas causas. Sua Majestade a Rainha Consorte é Patrona do Grande Almoço desde 2013. Espera-se que milhares de eventos ocorram em todos os cantos do Reino Unido em maio, com as pessoas saindo para suas ruas, jardins, parques e espaços comunitários para se juntar às celebrações da coroação e marcar esta ocasião histórica.

Segunda-feira, 8 de maio de 2023

A grande ajuda

O Big Help Out será realizado na segunda-feira, 8 de maio de 2023 e está sendo organizado pela The Together Coalition e uma ampla gama de parceiros, como The Scouts, Royal Voluntary Service e grupos religiosos de todo o Reino Unido. O Big Help Out destacará o impacto positivo que o voluntariado tem nas comunidades em todo o país. Em homenagem ao serviço público de Sua Majestade o Rei, o The Big Help Out encorajará as pessoas a tentarem ser voluntárias e se juntarem ao trabalho que está sendo realizado para apoiar suas áreas locais. O objetivo do The Big Help Out é usar o voluntariado para unir as comunidades e criar um legado de voluntariado duradouro do Fim de Semana da Coroação.