Austrália oferece casa com quatro quartos e salário de R$ 2,9 milhões para quem aceitar trabalhar em Quairading

Cidade está sofrendo uma escassez de clínicos gerias, e o atual funcionário só ficará no cargo até março; problema também acontece em outras regiões do país

Rebecca Lintz/Pixabay Austrália está sofrendo com escassez de médicos em um momento em que sua população está envelhecendo



Quairading, uma pequena cidade da Austrália, está oferecendo moradia em uma casa com quatro quartos e pagando 800 mil dólares australianos (cerca de R$ 2,9 milhões) para um clínico geral ir trabalha lá. O local, que tem cerca de 1.200 habitantes, está sofrendo uma escassez desses profissionais e o atual funcionário só ficará no cargo até março. Por ser próximo com o Grande Deserto de Vitória, a cidade de Quairading tem é marcada por um clima quente e predominantemente seco. Devido à dificuldade de encontrar pessoas que queiram aceitar o cargo, além do R$ 2,9 milhões oferecidos, as autoridades também adicionaram uma casa de quatro quartos no centro da cidade para o profissional. O presidente do Conselho de Quairading, informou que essa medida foi tomada porque eles estão preocupados de que os moradores precisem viajar mais de uma hora para obter tratamento médico de emergência. Ele adianta que a proposta já resultou em alguns interesses positivos – eles já receberam 80 candidaturas. A imprensa australiana informa que o país está sofrendo com escassez de médicos e um aumento de 50% da demanda, principalmente que a população está envelhecendo. Um balanço feito pela Associação Médica Australiana apontou que se não forem adotadas medidas para formas clínicos gerias, até 11 mil profissionais vão estar em falta até 2031.