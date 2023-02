Asteroide com cerca de 1,2 km fará maior aproximação com a Terra em quatro séculos nesta quarta

Corpo celeste estará a 4,5 milhões de quilômetros do planeta e não representa risco; sua aproximação deve acontecer por volta das 20h

Reprodução/Twitter/@VirtualTelescop Asteroide 199145 (2005 YY128) passará a 4,5 milhões de quilômetros nesta quarta



Um asteroide com cerca de 1,2 km de diâmetro vai passar perto da Terra nesta quarta-feira, 15, porém, ele não representa nenhuma ameaça, segundo a NASA. O corpo celeste vai fazer sua maior aproximação com a Terra em quatro séculos e o fenômeno acontecerá por volta das 20h, a uma velocidade de 88.740 km/h, segundo o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (Center for Near Earth Object Studies) da Nasa. Chamado de 199145 (2005 YY128) ele passará a 4,5 milhões de quilômetros, aproximadamente 12 vezes a distância da Terra para a Lua. Apesar de a distância ser grande, a classificação técninca para os cientistas é de Asteroides Próximos da Terra (NEO, na sigla em inglês) e um Asteroide Potencialmente Perigoso (PHA). O pesquisados Pedro Bernardinelli diz que essas classificações permitem que os astrônomos possam entender e medir a órbita dos objetos, o que os permitem compreender o comportamento dos corpos celestes. “A definição de PHA é basicamente qualquer objeto que vai passar a menos de 0.05 unidades astronômicas (1ua = distancia Terra-Sol) da Terra”, diz o cientista, acrescentando que “é meio que um jeito de falar que esse é um objeto que vale a pena ser medido para poder fazer esse tipo de coisa”. NEO são objetos que têm órbitas que passam perto da Terra e cada um deles recebe uma classificação. Amors: não cruzam a órbita da Terra e ficam além do ponto mais distante da Terra; Apollo: estão mais distantes do sol do que a Terra, mas chegam mais perto do sol – esse é o asteroide que vai ser visto hoje; Atiras: são internos à órbita da Terra e não a cruzam; Atens: oposto do Apollos. Eles ficam mais perto do Sol que a Terra, mas chegam na “região” da órbita da Terra.