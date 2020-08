Austrália registra maior número de mortes diárias por Covid-19

País parecia ter controlado a pandemia, mas no início de julho houve um surto no estado de Victoria

EFE/EPA/WILL OLIVER As autoridades estatais ordenaram que o confinamento de Melbourne, iniciado em 9 de julho, durasse seis semanas



A Austrália registrou neste domingo (9) o maior número de mortes por Covid-19 em um único dia desde o início da pandemia, com 17 vítimas no estado de Victoria — onde houve um novo surto da doença nas últimas semanas. Dez das mortes ocorreram em asilos, de acordo com o primeiro-ministro da região, Daniel Andrews, e 394 casos do novo coronavírus foram detectados no estado, elevando o total para 14.659. Em todo o país houve 21.084 infecções das quais 295 morreram — 210 deles em Victoria.

Além disso, as autoridades de Victoria anunciaram um pacote de ajuda de 59,7 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 232,2 milhões) para serviços de saúde mental. A Austrália parecia ter controlado a pandemia, mas no início de julho houve um surto no estado de Victoria, com foco em sua capital Melbourne, que foi exacerbado pelo suposta falta de cumprimento das medidas de quarentena impostas aos viajantes internacionais.

As autoridades estatais ordenaram que o confinamento de Melbourne, iniciado em 9 de julho, durasse seis semanas. Mas como as transmissões locais continuaram, um toque de recolher foi imposto há uma semana e as restrições passaram para o nível quatro e aumentadas para até meados de setembro. Essas novas medidas implica o fechamento de empresas não essenciais, como lojas de varejo e academias, bem como restrições às operações em setores como construção ou processamento de carnes.

*Com informações da EFE