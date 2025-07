Australiana é condenada à prisão perpétua por assassinar três pessoas com cogumelos tóxicos

Acusação afirma que, há cerca de dois anos, Patterson preparou um almoço que resultou na morte dos pais de seu ex-marido e da irmã deles

Erin Patterson, uma mulher australiana de 50 anos, foi sentenciada a prisão perpétua após ser considerada culpada pelo assassinato de três pessoas. O crime ocorreu durante um almoço em Leongatha, onde ela serviu cogumelos tóxicos. O caso rapidamente se tornou um dos mais comentados do país, envolvendo mais de 50 testemunhas e revelando tensões pré-existentes com seu ex-marido. A acusação afirma que, há cerca de dois anos, Patterson preparou um almoço que resultou na morte dos pais de seu ex-marido e da irmã deles. Após uma semana do evento, as três vítimas apresentaram sintomas que indicavam envenenamento por cogumelos conhecidos como “death cap”. Ian Wilkinson, um dos convidados que sobreviveu, foi uma das principais testemunhas contra ela.

Durante o processo judicial, a promotoria trouxe à tona evidências que sugeriam que Patterson havia manipulado os ingredientes da refeição e tentado encobrir suas ações. Em sua defesa, ela alegou que as mortes foram um acidente trágico, mas essa justificativa não convenceu o júri. O julgamento atraiu uma atenção significativa da mídia, com diversos podcasts e reportagens explorando os detalhes do caso. O interesse público em torno do caso foi intenso, refletindo a gravidade das acusações e a natureza chocante do crime.

