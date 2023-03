Baleia-comum com escoliose é encontrada na costa da Espanha

Animal tem dificuldade para nadar por causa da sua condição; especialistas acreditam que ela pode voltar a aparecer porque aparenta estar desorientada

Reprodução/Twitter/@FBiodiversidad Animal não consegue nadar adequadamente porque possuiu uma escoliose



Uma baleia-comum com escoliose, com cerca de 17 metros, foi vista na praia de Cullera, costa da Espanha, durante o final de semana. O registro foi compartilhado nas redes sociais pela Fundación Biodiversidad, que informou que o animal não consegue nadar adequadamente por causa da lesão, como é possível conferir no vídeo. Policias que avistaram o animal, de início, acharam que ele estava preso em uma rede de pesca e acionaram os especialistas do Oceanográfico de Valência – o maior aquário da Europa -, que detectaram que a baleia tinha um problema na coluna. “Os biólogos e veterinários do Oceanográfico puderam avaliar o exemplo e detectaram que não estava preso, mas que sofria um grave desvio em sua coluna; uma escoliose de origem desconhecida e que alterava sua anatomia normal”, afirmou em comunicado os especialistas. Apesar do animal ter conseguido voltar para alto mar, acredita-se que ela possa voltar aparecer porque ela pode estar desorientada devido ao seu estado.