Autoridade de Aviação dos EUA investiga Boeing após incidente com avião 737 MAX 9

Charly TRIBALLEAU / AFP Avião da Boeing 737 MAX 9, da companhia Alaska Airlines, passou por um incidente nos EUA



A Boeing está sendo investigada pela Autoridade de Aviação dos EUA (FAA) após um incidente com seu avião 737 MAX 9. A FAA notificou formalmente a empresa sobre a investigação, que tem como objetivo determinar se a Boeing falhou em garantir a segurança e a conformidade dos produtos com os projetos aprovados. O incidente ocorreu durante um voo da Alaska Airlines, quando a porta tampão do avião explodiu. Como resultado, a FAA ordenou a suspensão do uso do modelo e a realização de inspeções nos aviões MAX 9. A Alaska Airlines cancelou todos os voos com esse modelo até o próximo sábado, enquanto realiza as inspeções necessárias. Além disso, a United Airlines e a Alaska Airlines encontraram algumas peças soltas durante as inspeções realizadas. A investigação em curso busca esclarecer as circunstâncias do incidente e determinar se houve falhas por parte da Boeing.