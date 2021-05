Autoridades indianas encontram 18 elefantes mortos e apontam raio como possível causa

As carcaças dos animais foram encontradas em uma colina no estado de Assam; moradores locais prestaram homenagem às criaturas selvagens

Reprodução Twitter Pranjal_khabri Assam é o segundo estado da Índia que mais possui elefantes, com uma população de mais de 5 mil em 2017



Pelo menos 18 elefantes foram encontrados mortos em uma colina no estado de Assam, no leste da Índia, nesta quinta-feira, 13. Uma investigação preliminar conduzida pelo departamento florestal da região apontou que os animais podem ter sido vítimas de descargas elétricas de raios no dia anterior. Em entrevista à revista India Today, o funcionário ambiental Amit Sahay afirmou que quatro carcaças foram encontradas em um local e as outras 14 em outro. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram moradores locais prestando homenagem às criaturas selvagens falecidas. De acordo com um censo realizado em 2017, Assam é habitada por mais de cinco mil elefantes. Naquele ano, cerca de 100 desses animais morreram por causas não naturais, incluindo caça, acidentes de trem, envenenamento e também eletrocussão.