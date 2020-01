Autoridades americanas acreditam que avião ucraniano foi atingido pelo Irã

O presidente Donald Trump também não acredita que o acidente que resultou na morte de 176 pessoas tenha acontecido por falha mecânica

EFE Avião caiu horas após ataque do Irã às bases militares dos Estados Unidos nesta terça-feira (7). Causas da tragédia são investigadas



Autoridades dos Estados Unidos acreditam que o avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira (8) não sofreu falha mecânica, mas foi abatido pelo Irã. A informação é da CBS News.

O serviço de inteligência norte-americano captou sinais de radares ligados, e os satélites detectaram sinais infravermelhos de dois lançamentos de mísseis, seguidos por outro sinal de explosão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse nesta quinta-feira (9) que não acredita que a queda do avião que resultou na morte de 176 pessoas tenha acontecido devido a uma falha mecânica. Ao ser questionado sobre o caso nesta manhã, Trump disse que “tinha suas suspeitas”.

“Alguém poderia ter cometido um erro. Algumas pessoas afirmam que foi falha mecânica. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha sido isso”, disse Trump sobre a queda do avião, que aconteceu na mesma noite em que o Irã lançou mísseis que atingiram as bases americanas no Iraque.

“Sinto que é algo muito terrível, algo muito terrível aconteceu, muito devastador”, completou o presidente durante pronunciamento.

Um relatório preliminar que apura as causas da queda do avião Boeing 737 em Teerã, capital do Irã, afirma que a aeronave foi consumida pelo fogo antes de atingir o chão. O documento, divulgado nesta quinta, cita testemunhas que presenciaram o acidente do solo e outras que estavam em uma aeronave que sobrevoava o local.

De acordo com a companhia aérea ucraniana, 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos (dois passageiros e nove tripulantes), dez suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos estavam no avião, embora as autoridades do Irã tenham contado 146 iranianos ao considerarem pessoas com dupla nacionalidade.

O Teerã, no entanto, informou que não vai enviar a caixa-preta da aeronave para a Boeing, montadora da aeronave, nos Estados Unidos, que é um procedimento rotineiro sempre que há um acidente de avião.