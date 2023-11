Autoridades de Israel anunciam execução de líder do Hamas

Muhammad A’sar ocupava cargo de chefe da Unidade de Mísseis Antitanque do grupo em Gaza

EFE/HANNIBAL HANSCHKE Israel realiza operações na Faixa de Gaza e na Cisjordânia



As autoridades de defesa de Israel divulgaram hoje a execução de mais um líder do grupo palestino Hamas. O indivíduo, identificado como Muhammad A’sar, ocupava o cargo de chefe da Unidade de Mísseis Antitanque do Hamas na Faixa de Gaza. Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), A’sar era responsável por todas as unidades de mísseis antitanque do Hamas na região e sob seu comando foram realizados vários ataques contra civis e soldados israelenses. Até o momento, o Exército de Israel já anunciou a morte de 11 líderes do Hamas. Entre eles estão Zachariah Abu Ma’amar, chefe do Escritório para Relações Internas, responsável pelas tomadas de decisão do grupo e pelo planejamento dos ataques; Joad Abu Shmalah, que atuava na área de gerenciamento de recursos e liderava uma série de ataques contra Israel; e Jamila al-Shant, viúva do líder e co-fundador do grupo, Abdel Aziz al-Rantisi.

A execução mais recente ocorreu em 26 de outubro, quando o Exército de Israel matou Shadi Barud, considerado o “número 2” da direção de inteligência do Hamas. Barud era considerado por Israel o cérebro por trás do ataque-surpresa contra o Estado judeu em 7 de outubro. As ações das Forças de Defesa de Israel têm como objetivo enfraquecer a estrutura de liderança do Hamas e impedir novos ataques contra o país. O Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel e por vários países ao redor do mundo.