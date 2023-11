Passagem de Rafah voltará a ser aberta nesta quinta-feira para completar a saída de estrangeiros

Expectativa é que o grupo de cerca de 30 brasileiros esteja nesta lista; 335 pessoas deixaram a região nesta quarta, na primeira abertura desde o começo da guerra

Mohammed ABED / AFP Vista do portão da passagem de fronteira de Rafah com o Egito, no sul da Faixa de Gaza



A Autoridade Geral de Passagens e Fronteiras de Gaza informou que a passagem de Rafah vai ser aberta nesta quinta-feira, 2, para completar a operação de saída de pessoas com passaporte estrangeiro da Faixa. Em um comunicado, divulgado nesta quarta-feira, 1, a organização, vinculada ao Ministério do Interior de Gaza, controlado pelo grupo islâmico Hamas, indicou que o Egito os informou da abertura de Rafah durante a quinta-feira para que possam sair do enclave palestino “os demais estrangeiros da lista” que tem em seu poder. Nesse sentido, alertou que somente quem constar dessa lista poderá sair da Faixa de Gaza por Rafah. Segundo dados do porta-voz oficial da travessia de Rafah, pelo menos 76 feridos e 335 palestinos com passaporte estrangeiro e cidadãos de outros países partiram nesta quarta-feira para o Egito.

Em entrevista à Jovem Pan, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, informou que os brasileiros que estão em Gaza devem aparecer na próxima lista para deixar a região. Segundo o Itamaraty, um grupo de cerca de 30 pessoas aguarda para deixar o enclave palestino e embarcar no avião presidencial que o aguarda no aeroporto do Cairo, no Egito. Nesta quarta foi a primeira vez que a passagem de Rafah foi aberta para a retirada de pessoas desde o começo da guerra, inciada em 7 de outubro. O diretor-geral dos hospitais de Gaza, Mohamed Zaqut, disse em comunicado que o Ministério da Saúde apresentou uma lista com 400 pessoas com passaporte estrangeiro para seguir em direção ao Egito, embora posteriormente a tenha ampliado para 600 e estejam à espera de receber uma resposta. Por sua vez, a Médicos Sem Fronteiras (MSF) confirmou nesta quarta-feira que os 22 trabalhadores internacionais que tem na Faixa de Gaza estão sendo levados para o Egito através da passagem fronteiriça de Rafah, segundo um porta-voz da ONG.

A Autoridade Geral de Passagens e Fronteiras em Gaza publicou na madrugada passada uma lista de cerca de 500 pessoas, que inclui tanto palestinos com passaportes estrangeiros como cidadãos de outros países, como japoneses, austríacos e búlgaros, bem como trabalhadores de organizações internacionais como MSF, Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e agências da ONU. De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, nenhum brasileiro foi colocado nessa primeira lista. A lista não especifica quem tem passaporte dos Estados Unidos, embora este seja um dos maiores grupos dentro da Faixa de Gaza, uma vez que muitos dos que aparecem nesta lista são nomeados como palestinos com outro passaporte ou como “internacionais”. A saída de palestinos com passaporte estrangeiro e de pessoas de outros países pela passagem de Rafah é resultado de um acordo entre Egito, Hamas e Israel, sob a mediação do Catar, conforme disseram fontes familiarizadas com as negociações.

*Com informações das agências internacionais