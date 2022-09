Autoridades encontram 230 baleias encalhadas em praia na Austrália

Governo australiano estima que apenas metade dos animais esteja viva; moradores usaram cobertores e baldes de água para ajudarem os sobreviventes

HANDOUT / AFP / Department of Natural Resources and Environment Tasmania Animais foram encontrados na praia nesta quarta-feira, 21; especialistas estão indo para o local para tentar salvar os sobreviventes



Autoridades encontraram quase 230 baleias-piloto encalhadas na costa oeste da Tasmânia, na Austrália, nesta quarta-feira, 21. “Um grupo de aproximadamente 230 baleias encalhou perto do Porto de Macquarie”, afirmou o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do estado da Tasmânia, que continuou: “Parece que metade dos animais estão vivos”. Moradores da região jogaram cobertores e usaram baldes de água para manter os sobreviventes com vida. Outros animais tentavam retornar ao mar, mas sem sucesso. As autoridades informaram que equipes de resgate com equipamentos adequados estavam sendo enviados e que eles irão tentar devolver os animais mais fortes para o mar. Os mortos serão rebocados para o mar no intuito de evitar tubarões na região. Há quase dois anos, outras 500 baleias da mesma espécie encalharam na mesma região, com apenas 100 sobreviventes. A causa dos encalhes em massa ainda não foram compreendidas, com cientistas sugerindo que uma mudança de rota para alimentação pode ser um os fatores responsáveis. Nesta semana, também foram encontrados 14 baleias cachalotes encalhados em uma praia no norte da Tasmânia. A Nova Zelândia, que fica próxima à Tasmânia, registra encalhes com frequência, com média de 300 animais encontrados anualmente segundo o governo.