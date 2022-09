Relatório da ONU acusa Venezuela de crimes contra a humanidade

Segundo o documento, torturas, espancamentos e choques elétricos poderiam ter sido ordenados diretamente por Nicolás Maduro

EFE/ Rayner Peña Nicolás Maduro é presidente da Venezuela



Um relatório da Organizações das Nações Unidas (ONU) afirma que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela cometeu tortura física e psicológica, além de casos de violência sexual. Espancamento, descarga elétrica e asfixia foram relatadas pela missão internacional das Nações Unidas no país. A investigação afirma que desde 2014 houve 122 episódios de tortura a políticos contrários à ditadura, ativistas sociais e militares considerados dissidentes. As atrocidades teriam contado com a participação de integrantes da direção de contra-inteligência militar e do serviço bolivariano de inteligência, em alguns casos sob ordens diretas de Maduro e do deputado Diosdado Cabello, nome forte do regime. O relatório afirma que o Estado recorre aos serviços de inteligência para reprimir a dissidência no país. A missão da ONU também afirmou que houve assassinato, desaparecimentos forçados e torturas no Arco Mineiro do Orinoco, im projeto de mineração do governo venezuelano na Floresta Amazônica. O grupo da ONU, que atua na Venezuela desde 2019, já havia alertado, há pelo menos dois anos, para violações contra a humanidade com aval da cúpula de Maduro. A missão ouviu 246 pessoas entre vítimas, familiares e ex-funcionários.

*Com informações do repórter Nanny Cox