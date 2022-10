Avalanche no Himalaia deixa ao menos 26 mortos; autoridades buscam desaparecidos

Equipes de emergência foram mobilizadas para as tarefas de resgate e localizaram 32 pessoas, apesar da neve e da chuva na área que dificultam as buscas

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) / AFP Força aérea indiana e as equipes de emergência foram mobilizadas para as tarefas de resgate no Himalaia



O número de mortos pela avalanche no Himalaia, na Índia, subiu para 26, informaram as autoridades nesta sexta-feira, 7. “Até o momento, recuperamos 26 corpos. Vinte e quatro vítimas eram aprendizes e dois instrutores”, afirmou à AFP um funcionário do Instituto Nehru de Montanhismo, uma agência governamental. Três membros da expedição continuam desaparecidos, afirmou, mas o mau tempo obrigou a encerrar antecipadamente as buscas desta sexta. O caso aconteceu na terça-feira, 4, perto do cume da montanha Draupadi ka Danda-II, a 4.880 metros de altitude, no estado de Uttarakhand, mas as equipes de buscas seguem no local em busca dos desparecidos. As más condições climáticas dificultam os esforços de resgate. Um grupo formado por 34 estagiários, sete instrutores e um auxiliar de enfermagem do Nehru Institute of Mountaineering, ficaram presos por causa da avalanche. A polícia, a força aérea indiana e as equipes de emergência foram mobilizadas para as tarefas de resgate, que permitiram o resgate de 32 pessoas, apesar da neve e da chuva na área. “As operações de resgate foram retomadas durante o dia, mas estão sujeitas às condições climáticas”, disse a porta-voz Ridhim Aggarwal. “E o tempo está ruim”, acrescentou.

Sunil Lalwani, um dos aprendizes resgatados, creditou aos instrutores o salvamento de muitas vidas. Incidentes de alpinismo são comuns no Himalaia, na cordilheira onde o Everest está localizado e em várias das montanhas mais altas do mundo. O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, confirmou no Twitter que a veterana alpinista Savita Kanswal, membro da equipe de instrutores, estava entre os mortos. No início deste ano, ela chegou ao topo do Everest e do próximo Monte Makulu em apenas 26 dias, um recorde feminino. Dhami afirmou que o governo forneceria assistência financeira às pessoas feridas na avalanche e às famílias das vítimas. Em agosto, o corpo de um alpinista foi encontrado dois meses depois que ele caiu em uma fenda enquanto atravessava uma geleira em Himachal Pradesh, outro estado do norte da Índia. Na semana passada, o corpo da famosa alpinista e esquiadora americana Hilaree Nelson, de 49 anos, foi encontrado nas encostas de Manaslu, uma montanha nepalesa. Seu desaparecimento foi relatado enquanto esquiava no oitavo pico mais alto do planeta.

*Com informações da AFP