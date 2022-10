Ativista de Belarus e organizações de direitos humanos ligadas à guerra ganham Nobel da Paz

Para os organizadores, os vencedores representam “a sociedade civil em seus países de origem” e honram a visão do criador do prêmio

O ativista de Belarus Ales Bialiatski, a organização internacional russa pelos Direitos Humanos Memorial e a organização ucraniana Centro para as Liberdades Civis venceram o Nobel de Paz de 2022. Os vencedores foram anunciados nesta sexta-feira, 7, e estão diretamente ligados à guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro deste ano. Na visão dos organizadores, os vencedores representam “a sociedade civil em seus países de origem” e honram a visão do criador do prêmio. “O comitê do Prêmio Nobel quis honrar três campeões dos Direitos Humanos, da democracia e da co-existência pacífica nos países vizinhos Belarus, Rússia e Ucrânia. Eles honram a visão de Alfred Nobel sobre paz e convivência, uma visão tão necessária no mundo hoje”, afirmou o comitê. Bialiatski está preso em Belarus e é um dos principais opositores ao presidente do país, Aleksandr Lukashenko, aliado de Putin e acusado de violar direitos humanos. O Centro para Liberdades Civis da Ucrânia disse estar orgulhoso de ter ido um dos escolhidos deste ano. “Manhã com boas notícias. Estamos orgulhosos”, disse o Centro. Através da sede da Alemanha, a organização Memorial também exaltou o reconhecimento do trabalho dos colegas russos “que sofreram e sofrem ataques e repressões inomináveis”.