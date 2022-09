Avanço da apuração faz PD reconhecer vitória da direita nas eleições da Itália

Projeções indicam que coligação dos partidos Irmãos de Itália, Liga e Força Itália deve ter 43% dos votos

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI Projeções indicam vitória da direita nas eleições da Itália



Com o avanço da apuração, o Partido Democrata (PD) reconheceu a vitória da direita nas eleições gerais que aconteceram na Itália neste domingo, 25, e evocou o papel de maior bancada parlamentar da oposição, segundo a porta-voz da legenda progressista na Câmara dos Deputados, Deborah Serracchiani. Ela foi a primeira representante do PD a falar à imprensa após a vitória da coligação dos partidos Irmãos de Itália, Liga e Força Itália, que deve conseguir cerca de 43% dos votos, de acordo com as últimas projeções baseadas na apuração dos votos. Para a porta-voz do PD, hoje “é um dia triste” para a Itália, e “a direita não é a maioria no país”. “Somos a maior força de oposição e a segunda maior entre os partidos políticos e temos que fazer uma oposição importante diante da Europa e diante de nosso país neste momento delicado”, declarou Serracchiani. Ela explicou que o PD “tem uma grande responsabilidade” em seu papel na oposição, mas não quis avaliar os resultados do partido, que segundo as projeções não deve ultrapassar 20% dos votos e pode até acabar com um resultado inferior ao das eleições de 2018, quando obteve 18,7%. O mau desempenho nas urnas também pode pesar na permanência de Enrico Letta como secretário-geral da legenda.

*Com informações da EFE.