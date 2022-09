Avanços da Ucrânia no sul fazem Rússia suspender planos de anexação e rever logística do exército

Tropas ucranianas informaram que destruíram depósito de munição russa e centro de controle, e recuperarem várias regiões

Genya SAVILOV / AFP Avanços da Ucrânia no sul do país fazem os russos adiarem seus planos



A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira, 5, que continua avançando em sua contraofensiva no sul e destruiu: um depósito de munições russo perto de Tomina Balka, uma ponte flutuante próximo de Lvove e um centro de controle do exército russo ao sudeste de Kherson, além de recuperarem várias localidades, que não tiveram os nomes revelados. Contudo, o vice-chefe de gabinete da presidência, Kirilo Timochenko, afirmou que a bandeira ucraniana foi hasteada na localidade de Visokopillia, norte da região de Kherson, controlada quase por completo pelos russos. A cidade havia sido conquistada pelas tropas russas em meados de março e estava na linha de frente do confronto desde o fim de junho, segundo a imprensa local. “As forças ucranianas estão avançando ao longo de vários eixos no oeste da região de Kherson. E asseguraram um território do outro lado do rio Siversky Donets, na região de Donetsk”, afirmou o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos. “A contraofensiva ucraniana está fazendo avanços verificáveis no sul e no leste”, acrescentou.

Diante desses novos acontecimentos, a Rússia teve que suspender os preparativos para um referendo no sul da Ucrânia sobre a anexação da região de Kherson. Os avanços dos ucranianos, que reivindicaram vitórias, estão afetando a logística do exército russo. “Estávamos preparados para a votação e queríamos organizar o referendo muito em breve”, disse Kirill Stremousov, chefe da administração de ocupação à televisão pública russa, acrescentando os planos foram abolidos temporariamente devido aos eventos atuais. “Acho que vamos fazer uma pausa por enquanto”, disse Stremousov. Há semanas, as autoridades de ocupação nas regiões ucranianas de Kherson e Zaporizhia anunciaram a organização de referendos para unir essas regiões à Rússia no final deste ano, como aconteceu em 2014, quando a Crimeia foi anexada. O Ministério da Defesa russo confirma os avanços ucranianos, entretanto, afirmou que as tropas de Vladimir Putin estão infligindo pesadas perdas aos ucranianos, “que estão tentando se enraizar em certas áreas” do sul ocupado da Ucrânia.

Mesmo diante das conquistas de Zelensky, a Rússia segue atacando outras regiões com artilharia e mísseis. Em Mykolaiv, o prefeito Oleksandr Senkevich informou que “poderosas explosões foram ouvidas na cidade”. Bombardeios também atingiram Nikopol, mas as autoridades regionais disseram que não houve vítimas. Em Kharkiv, “três pessoas ficaram feridas por bombardeios” durante a noite, disse o chefe da administração regional, Oleg Synegubov. Na mesma região, dois civis foram mortos em um bombardeio russo em Zolochiv. Na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), uma mulher foi morta e três pessoas ficaram feridas em um bombardeio russo, disse o governador regional Valentin Reznichenko.

*Com informações da AFP