Liz Truss: saiba quem é a nova premiê britânica que pretende reduzir os impostos e fazer economia crescer

Admiradora de Margaret Thatcher e considerada ‘dama de ferro’, nova primeira-ministra quer seguir os passos da primeira mulher que chefio o governo do Reino Unido

Daniel LEAL / AFP Liz Truss derrota Rishi Sunak e se torna primeira-ministra do Reino Unido



Elizabeth “Liz” Truss venceu nesta segunda-feira, 5, Rishi Sunak e se tronou a nova premiê britânica. A conquista faz dela a terceira mulher a assumir este cargo, depois das também conservadoras Margaret Thatcher (1979-1990) e Theresa May (2016-2019). Aos 47 anos, a agora chefe da diplomacia, venceu por 81.326 votos contra 60.399. Em seu discurso de vitória, ela afirmou que “é uma honra” ser primeira-ministra do Reino Unido. Truss também aproveitou o momento para saudar o adversário. “Gostaria de prestar um tributo ao meu caro candidato, Rishi Sunak. Foi uma campanha difícil, e nós mostramos a profundidade e o talento do nosso Partido Conservador”. A premiê também exaltou a figura de Boris Johnson, que renunciou após escândalos no seu governo, e elogiou seus feitos à frente do governo britânico: “Quero também agradecer ao nosso líder, Boris Johnson. Você conseguiu concluir o Brexit, você derrotou Jeremy Corbyn, você trouxe a vacina e se colocou contra Vladimir Putin”, acrescentou.

Admiradora de Margaret Thatcher, Truss espera seguir seus passos em sua trajetória à frente do governo no Reino Unido. Nascida em 26 de julho de 1975 em uma família muito de esquerda, ela foi ativa no partido liberal-democrata centrista antes de se juntar aos conservadores, pelos quais se tornou deputada em 2010, pelo distrito eleitoral de South West Norfolk (leste da Inglaterra). Ela chocou os pais, um professor de matemática e uma defensora do desarmamento nuclear aos quais acompanhava em manifestações quando criança, ao adotar posturas mais de direita. Conforme já admitiu, os conservadores tinham ideias que se encaixavam melhor com as suas. “Minha filosofia é dar às pessoas a oportunidade de tomar suas próprias decisões”, disse em entrevista ao jornal The Guardian. Truss é mãe de duas filhas e foi a primeira mulher ministra da justiça e, posteriormente, secretária-chefe de Tesouro. Ela é formada em política e economia pela Universidade de Oxford, e presidiu um grupo liberal-democrata que apoio o segundo referendo sobre o Brexit.

Desde 2012, ocupou cargos em ministérios (Educação, Meio Ambiente, Justiça e depois secretária-chefe do Tesouro). Truss era Ministra das Relações Exteriores de Johnson e defende o livre comércio. “Liz não tem medo de dizer o que pensa” e “acredita que livrar as pessoas dos procedimentos burocráticos onerosos para criar empresas e fazê-las crescer é a chave de nosso futuro econômico”, diz um texto publicado em sua página na internet. Como uma das suas principais propostas para melhorar a economia, ela prometeu cortes imediatos de impostos, afirmando que a iminente recessão não é inevitável e que as mudanças após o Brexit das regras comerciais e financeiras herdadas da União Europeia permitirão estimular o crescimento. Durante sua vida profissional, Truss conheceu derrotas e retrocessos. Ela quase perdeu a indicação legislativa por causa de um caso extraconjugal e foi rebaixada por Theresa May após uma passagem difícil pela pasta da Justiça. Ela também poderia ter sofrido as consequências de seu voto contra o Brexit em 2016, mas depois se tornou uma de suas defensoras mais fervorosas, negociando e divulgando novos acordos de livre comércio no ministério de Comércio Internacional.

Por uma década trabalhou nos setores de energia e telecomunicações, especialmente como diretora comercial de empresas como a energética Shell, mas depois saiu e foi vereadora no sudeste de Londres e em 2010, deputada. A nova premiê, que assim como Thatcher é conhecida como “dama de ferro”, tem pela frente um cenário complicado: catástrofe do inverno, alto custo de vida, em particular com a elevação de 80% do teto da tarifa de energia a partir de outubro, maior inflação em 40 anos, pandemia de Covid-19 que ainda não acabou, varíola dos macacos, que está se espalhando rapidamente, e a guerra na Ucrânia, que não vai acabar nos próximos meses e está transformando o mundo em um lugar mais militarizado e inseguro. Liz vai ser recebida na terça-feira, 6, pela rainha Elizabeth II em sua residência escocesa de Balmoral, algo inédito para a soberana de 96 anos. Tradicionalmente, a monarca recebe os novos chefes de Governo no Palácio de Buckingham, em Londres, mas por conta de suas dificuldades para viajar, ela fará diferente. Esta será a primeira vez que a chamada cerimônia de “beija-mão” acontecerá fora de Londres desde que o primeiro-ministro Winston Churchill deu as boas-vindas a Elizabeth II no aeroporto de Heathrow em 1952, quando ela se tornou rainha após a morte de seu pai enquanto estava viajando.

*Com informações da AFP