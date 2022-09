Avião colide com moto durante aterrissagem e deixa um morto no aeroporto de Guiné

Companhia aérea portuguesa TAP prestou condolências à família da vítima e informou estar colaborando com as autoridades locais ‘para que sejam elucidadas as circunstâncias’ da tragédia

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP



Um avião da companhia aérea portuguesa TAP colidiu com uma moto que cruzava a pista na sexta-feira, 2, durante aterrissagem no aeroporto em Guiné. O condutor do veículo terrestre não resistiu aos ferimentos e morreu. A companhia prestou condolências à família da vítima e indicou que está colaborando com as autoridades locais “para que sejam elucidadas as circunstâncias” da tragédia. Segundo as informações fornecidas pela empresa aérea, a moto cruzava a pista no momento da chegada da aeronave. Em comunicado, ela acrescentou que todos os procedimentos de segurança foram cumpridos no voo. “Ainda assim, não foi possível evitar o acidente”, indicou a TAP, que complementou a informação, garantindo que todos os passageiros e os tripulantes “estão bem”. O voo de número TP 1492 saiu de Lisboa às 20h14 pela hora local (16h14 de Brasília), desta sexta-feira, e aterrissou em Guiné quatro horas e 20 minutos depois.

*Com informações da EFE