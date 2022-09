Motoboy atropelado por Ricardo Salles diz que ele prestou ‘toda a assistência’

Em vídeo publicado nas redes sociais do ex-ministro do Meio Ambiente, a vítima fala que foi bem recebida no comitê de campanha do candidato e que ele vai pagar todos os custos dos danos provocados na sua moto

Reprodução/ Twitter Ricardo Salles atropela motoboy; vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento



O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles estava saindo da garagem de faculdade da capital paulista após uma palestra quando se deparou com uma manifestação de estudantes contra ele. Salles avançou com o carro e bateu em um motoqueiro. Em imagens publicadas nas redes sociais, o candidato a deputado federal segue com o veículo sem parar para ver o que aconteceu. Entretanto, de acordo com o motociclista, um entregador de aplicativo, Salles se ofereceu para prestar socorro. Em um vídeo publicado pelo ex-ministro nesta sexta-feira, 2, o entregador explica que estava trabalhando quando viu o tumulto sem saber do que se tratava. “Eu estava passando. Vi dois carros saindo, sendo acuados, com várias pessoas e, aí, o carro acabou atingindo a minha moto. Eu não sabia do que se tratava e eu fui atrás. E era o deputado Ricardo Salles”. Na manhã desta sexta, Salles publico nas redes sociais que a comitiva dele havia sido atacada com pedras e chutes na saída da faculdade e que o para-brisa de um dos carros foi quebrado. Segundo o ex-ministro eles conversaram com um rapaz que não se machucou. “Ele me deu toda assistência na hora. Perguntou se eu queria ir para o hospital. Eu falei que não, que graças a Deus não tinha acontecido nada, só com a moto, mas ele acabou pegando o meu telefone. Quando foi por volta das nove horas, ele me ligou para eu vir aqui no comitê. Eu nem sabia do que se tratava, para pagar todos os danos da minha moto. Eu fui muito bem recebido por eles. Ontem também me deram toda o suporte, mas como já estava tarde, aí me ligaram, eu estou aqui para contar a realidade do que aconteceu, que ele foi acuado. Se fosse eu no caso eu faria o mesmo, mas me deram todo o suporte” comentou o entregador.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina