Avião com 140 passageiros pega fogo durante pouso no Aeroporto Internacional de Miami

Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital; acidente está sendo investigado pela Agência Americana de Aviação e pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes

Reprodução/Twitter/@Julio Schneider Ao menos três pessoas ficaram feridas após incêndio em avião



Um avião pegou fogo ao pousar no Aeroporto Internacional de Miami na terça-feira, 21. Três dos 140 passageiros que estavam a bordo tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital. Segundo informações do site de aviação Simple Flying, a aeronave partiu de Santo Domingo, na República Dominicana, às 15h, e quando se aproximou do local do destino realizou um movimento sem intercorrências para se preparar para pouso. Ao tocar na Pista 9, virou para a esquerda e derrapou na área gramada, mas não foi o suficiente para impedir a colisão que danificou a estrutura de antena do aeroporto e a asa direita do jato, o que provocou um incêndio nesta estrutura. O caso está sendo investigado pela Agência Americana de Aviação e pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes. O avião pertence à companhia Red Air que tem sede na República Dominicana e era do modelo MD-82.

Avião com 151 pessoas a bordo pega fogo em Miami https://t.co/ujNzcLBsIf via @vuejs pic.twitter.com/HKpyjPo5Is — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) June 22, 2022