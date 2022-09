Avião começa a soltar faíscas minutos após decolagem de Nova York para São Paulo

United Airlines informou que um problema mecânico foi o responsável pelo incidente; aeronave estava a 24 mil pés

Reprodução/Twitter/@aeroxplorer

Um voo partindo de Nova York, Estados Unidos, com destino ao aeroporto de Guarulhos, precisou ser interrompido na madrugada desta quinta-feira, 22, após começar a soltar faíscas no ar minutos após a decolagem. Segundo o site Flightradar24, que faz o monitoramento de voos, o avião subiu a uma altitude de 24 mil pés, seguiu em uma área sobre o oceano e precisou dar cinco voltas antes de conseguir retornar para o aeroporto. Em um vídeo compartilhado na rede social de um perfil denominado @variablecraft, é possível ver o momento exato em que o incidente acontece e uma pessoa gritando desesperadamente, enquanto mostra as faíscas caindo próximo aos carros que estavam estacionados no aeroporto. Em nota, a United Airlines, responsável pelo voo United 149, disse que a causa do incidente foi “um problema mecânico” e explicou que o avião permaneceu no ar para queimar combustível, mas acrescentou que depois pousou em segurança. Ainda segundo a companhia, todos os passageiros desembarcaram estão bem.