Telescópio Espacial James Webb registra as imagens mais claras dos anéis de Netuno em mais de 30 anos

Divulgação/Nasa Anéis de Netuno não eram observados desde 1986



O telescópio espacial James Webb fez mais uma grande revelação. Ele divulgou as imagens mais claras em mais de 30 anos dos anéis de Netuno. As imagens, divulgadas pela NASA em seu site oficial, possibilita que seja observado nitidamente os anéis em torno do planeta e as faixas de poeira mais fracas. “Já se passaram três décadas desde a última vez que vimos esses anéis fracos e empoeirados, e esta é a primeira vez que os vemos no infravermelho”, observa Heidi Hammel, especialista em sistema Neptune e cientista interdisciplinar da Webb. Em comunicado, a agência informa que alguns anéis nunca foram vistos desde a “ue a Voyager 2 da NASA se tornou a primeira espaçonave a observar Netuno durante seu sobrevoo em 1989”. De acordo com a NASA, desde que Netuno foi descoberto em 1846, ele fascina os pesquisadores. O planeta fica localizado 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra e é caracterizado como um gigante de gelo por causa da composição química do seu interior. Ele é rico em elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, o que explica sua aparência azul. As explicações da agência aponta que na foto divulgada por ele não aparece o real cor do planeta porque o infravermelho do James Webb é absorvido pelo gás metano. Além das inéditas imagens dos anéis do planeta, o telescópio também capturou sete das 14 luas conhecidas de Netuno.