Avião da Latam enfrenta problema no ar durante voo entre Austrália e Nova Zelândia e deixa cerca de 50 feridos

Passageiros relataram perda súbita de altitude, com algumas pessoas arremessadas ao teto da cabine; doze viajantes foram levados ao hospital, um em estado grave

Divulgação/Latam Airlines Voo da Latam partiu de Sydney para Santiago, com escala em Auckland



Um incidente em um voo da Latam entre a Austrália e a Nova Zelândia deixou cerca de 50 pessoas feridas nesta segunda-feira (11), com 12 delas precisando ser levadas ao hospital. O voo, que seguia de Sydney para Santiago com uma escala em Auckland, enfrentou um “evento técnico” durante o trecho entre a Austrália e a Nova Zelândia, resultando em um movimento brusco da aeronave. Relatos de passageiros indicaram uma perda súbita de altitude, levando algumas pessoas a serem arremessadas ao teto da cabine. Apesar do incidente, o pouso em Auckland aconteceu conforme o horário previsto. No entanto, o trajeto até Santiago precisou ser cancelado.

O Hospital Hato Hone St John relatou que uma pessoa estava em estado grave, enquanto os demais apresentavam condições moderadas ou leves. Entre os feridos estavam três membros da tripulação. Equipes de sete ambulâncias e veículos auxiliares foram ao aeroporto para prestar socorro. Todos os passageiros e tripulantes receberam assistência imediata e foram avaliados pela equipe médica do aeroporto, segundo a Latam. Não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente nem informações sobre o número total e nacionalidades dos passageiros envolvidos.

Em nota, a Latam expressou lamentações pelos transtornos causados. “O Grupo Latam Airlines informa que o voo LA800, que opera hoje a rota Sydney-Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento. O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto, conforme necessário”, disse a empresa. “A Latam lamenta os transtornos e prejuízos que esta situação possa ter causado aos seus passageiros e reitera o seu compromisso com a segurança como prioridade no âmbito dos seus padrões operacionais.”