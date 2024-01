Avião da Ural Airlines faz pouso de emergência na Sibéria

O Airbus A320, que transportava 165 passageiros, teve uma pane no sistema hidráulico e ficou sem combustível ao tentar pousar no Aeroporto de Novosibirsk

VLADIMIR NIKOLAYEV / AFP Avião da Ural Airlines precisou fazer pouso de emergência na Sibéria



Um avião da companhia aérea russa Ural Airlines fez um pouso de emergência em uma lavoura de trigo na Sibéria, em setembro de 2023. O Airbus A320, que transportava 165 passageiros, teve uma pane no sistema hidráulico e ficou sem combustível ao tentar pousar no Aeroporto de Novosibirsk. Após o acidente, surgiram diferentes relatos sobre o destino da aeronave. Um relatório sugeriu que a Ural Airlines estava esperando o solo endurecer antes de tentar remover o avião, enquanto o diretor-geral da companhia, Sergey Skuratov, mencionou a possibilidade de restauração da aeronave. Outra opção levantada foi o uso das peças do Airbus A320 em outras aeronaves da mesma companhia. Para compensar o prejuízo causado pelo avião que impediu o plantio de trigo na lavoura, a Ural Airlines está pagando um aluguel anual de US$ 11 mil (R$ 54 mil) ao fazendeiro. O contrato entre a empresa e o fazendeiro tem duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação. O pouso de emergência foi bem-sucedido e ninguém ficou ferido durante o incidente.

