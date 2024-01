Após críticas, Milei marca visita ao Vaticano para encontrar o papa

Presidente argentino, que havia chamado Francisco de ‘representante do mal’, deve ser recebido pelo pontífice em audiência privada no início de fevereiro

Enrique Garcia Medina/EFE Javier Milei tem viagem marcada ao Vaticano



O presidente da Argentina, Javier Milei, está com uma visita marcada ao Vaticano para uma audiência privada com o papa Francisco no início de fevereiro. O convite foi feito após Milei enviar uma carta ao líder da Igreja Católica convidando-o para visitar a Argentina. Além da audiência com o papa, há a expectativa de que Milei esteja presente na cerimônia de canonização de Mama Antula, a primeira argentina a se tornar santa. Será uma oportunidade única para o presidente argentino fortalecer os laços com a Igreja Católica e promover a imagem do país. Antes de ser eleito, o novo governante argentino havia chamado Francisco de “representante do mal na Terra”. Depois, amenizou o tom e ensaiou uma aproximação.

Essa visita a Roma e ao Vaticano será a segunda parada da viagem de Milei, que terá como primeiro destino Jerusalém. No início de dezembro, o presidente argentino recebeu um convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar o país. O governo argentino informou que tanto o presidente quanto a comitiva irão para ambos os destinos em aviões comerciais, seguindo a mesma estratégia adotada na viagem para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro. Essa escolha reforça o compromisso do ultraliberal com a austeridade e a economia do país.