Avião de reabastecimento dos EUA caiu no Iraque

KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente Médio; uma segunda aeronave envolvida no incidente pousou sem problemas

JACK GUEZ / AFP Avião de reabastecimento aéreo Boeing KC-135 Stratotanker da Força Aérea dos EUA sobrevoa Tel Aviv



Um avião de reabastecimento americano KC-135 caiu no oeste do Iraque, enquanto uma segunda aeronave envolvida no incidente pousou sem problemas, informou o Exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira (12).

“Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou sem contratempos. Não foi devido a fogo hostil nem a fogo amigo”, afirmou em um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

O KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente Médio, depois que três F-15 foram abatidos por fogo amigo sobre o Kuwait. Os KC-135 costumam ter uma tripulação de três pessoas: um piloto, um copiloto e um terceiro que opera a lança utilizada para reabastecer outros aviões, segundo a Força Aérea dos Estados Unidos.

Mas algumas missões dos KC-135 requerem um navegador, e a aeronave pode transportar até 37 passageiros, segundo uma ficha informativa da Força Aérea. No início da guerra, as forças kuwaitianas derrubaram por engano três caças americanos F-15E, mas os seis membros da tripulação conseguiram se ejetar, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

Esse incidente ocorreu durante combates que incluíam “ataques de aeronaves iranianas, mísseis balísticos e drones”, indicou na ocasião o comando militar.

*AFP