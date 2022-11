Avião militar cai na Venezuela e deixa 5 mortos

A Força Armada Bolivariana informou que o avião caiu às 6h56 locais (7h56 de Brasília), a 3 km de uma base aérea do estado de Amazonas, durante uma missão de treinamento de voo

Reprodução/Instagram/@gob_miguelr Queda de avião militar deixou 5 mortos na Venezuela



Um avião da Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela (FANB) caiu na manhã deste domingo, 6, no Estado do Amazonas, no sul do país. De acordo com o governador Miguel Rodríguez, os cinco militares que estavam na aeronave morreram. “A tristeza nos embarga. Hoje, uma aeronave do grupo 9, da Aviação bolivariana, caiu no solo e, lamentavelmente, não houve sobreviventes”, escreveu o mandatário, em sua conta no Instagram. Na publicação, Rodríguez incluiu imagens em que é possível ver a atuação de bombeiros e funcionários do Serviço de Busca e Salvamento, no local do acidente. A Força Armada Bolivariana, por sua vez, informou no Twitter que o avião caiu às 6h56 locais (7h56 de Brasília), a 3 km de uma base aérea do estado de Amazonas, durante uma missão de treinamento de voo. As causas do incidente ainda são desconhecidas, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou a abertura de investigação, segundo a FANB.