Avião militar dos EUA que deixou o Afeganistão superlotado tinha 823 passageiros

Reprodução/Twitter @usairforce Aviões dos EUA estão retirando os americanos e colaboradores do Afeganistão



O Pentágono informou que o avião militar dos Estados Unidos que deixou o Afeganistão no último domingo, 15, com superlotação, transportava 823 pessoas. A confirmação foi dada nesta sexta-feira, 20. O avião deixou o país depois que o grupo Talibã retomou o poder no país asiático após a retirada das tropas americanas. Registros do interior do C-17 Globemaster III com superlotação viralizaram nas redes nos últimos dias. A estimativa inicial era de que 640 pessoas estavam a bordo, o que já superaria em 100 pessoas a capacidade máxima da aeronave. De acordo com as autoridades, a estimativa inicial não levou em conta crianças que estavam no colo de familiares.